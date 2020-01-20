Путин уволил генпрокурора

В Совет Федерации внесено предложение президента Владимира Путина об освобождении прежнего и назначении нового генерального прокурора.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора (в связи с переходом на другую работу) и назначении на этот пост заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности. Им стал Андрей Равков. Также назначен новый министр обороны — Виктор Хренин.