Путин уволил генпрокурора

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В Совет Федерации внесено предложение президента Владимира Путина об освобождении прежнего и назначении нового генерального прокурора.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора (в связи с переходом на другую работу) и назначении на этот пост заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности. Им стал Андрей Равков. Также назначен новый министр обороны — Виктор Хренин.
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Тэги: кадровая политика Россия Персона: Владимир Путин Юрий Чайка Игорь Краснов

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