Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионатах России

Министерство спорта России издало приказ, в соответствии с которыми профессиональные спортсмены из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории Российской Федерации.

Приказ касается игровых видов спорта — футбола, баскетбола, волейбола, регби, водного поло, гандбола, хоккея, хоккея с мячом и хоккея на траве.

Еще в мае 2017 года коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) напомнила странам Евразийского союза о взятых ими на себя обязательствах не вводить и не применять ограничения в отношении трудовой деятельности для граждан других стран ЕАЭС. Это касается и профессиональных спортсменов.

В чемпионатах Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана граждане других стран Евразийского союза не считаются легионерами. До последнего времени ограничения сохранялись лишь в России в чемпионатах по некоторым видам спорта.