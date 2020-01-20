Лукашенко поставил задачи новому руководству Минобороны и Генштаба

Во время сегодняшнего назначения министра обороны и начальника Генерального штаба, Александр Лукашенко поставил задачи.

Фото пресс-службы президента

Говоря о назначении Виктора Хренина и Александра Вольфовича, глава государства отметил, что кандидаты на должности Министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев.

По его словам, в настоящее время «очень важно поднять значимость войск».

Он отметил, что и Хренин, и Вольфович — это «люди одного калибра, люди подготовленные».

«Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле». Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства не сомневается, что новые назначенцы «найдут взаимопонимание», так как по другому «быть не может в белорусской армии».

Лукашенко обратил внимание, что Александр Вольфович уже обладает «прекрасным опытом работы в Генеральном штабе, о нем отзываются как об очень хорошем практике».

Он признался, что не готов реформировать армию таким образом, чтобы глава Минобороны обладал исключительно представительскими функциями, а начальник Генштаба был фактически руководителем армии.

«Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить», — подчеркнул Лукашенко.