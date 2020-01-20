«Гомельтранснефть Дружба» прогнозирует ухудшение показателей из-за снижения поставок нефти на НПЗ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ожидает ухудшения экономических показателей из-за снижения поставок нефти на белорусские НПЗ, сообщил БелаПАН заместитель генерального директора по экономике и финансам этого предприятия Виктор Терещенко.

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С начала года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов на поставки нефти из России. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе ожидается 750 тысяч тонн нефти, что составляет около половины от сложившегося в последние годы месячного объема переработки.

«Мы ведем расчеты и пытаемся уточнить, как отразится на работе компании снижение объемов поставок нефти на НПЗ. По этим направлениям [Мозырь и Новополоцк] будет минимум в два раза снижение выручки», — сказал Терещенко.

Он также рассказал, как на работе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» могут отразиться изменения в налогообложении компаний, осуществляющих транзит нефти и нефтепродуктов по Беларуси. С января налог на прибыль для них повышен с 18% до 50%. Введен также экологический налог, который составляет 35 копеек за перемещение одной тонны нефти на 100 километров.

Терещенко не исключил, что новые налоги будет учтены при формировании тарифа на транзит нефти по Беларуси.

«Действующая методика позволяет нам такой подход осуществлять. Сейчас мы разрабатываем мероприятия в этом направлении и надеемся, что закроем год положительно, несмотря на эти нововведения. Компания будет работать устойчиво», — сказал он.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» является оператором белорусского участка нефтепровода «Дружба». Предпориятие осуществляет прокачку российской нефти из России в Беларусь и Европу. По данным российской копании «Транснефть», в 2019 году не белорусские НПЗ было поставлено 17,6 млн тонн нефти против 18 млн тонн годом ранее. Из-за инцидента с «грязной нефтью» экспорт по нефтепроводу «Дружба» снизился с 48,9 млн тонн в 2018 году до 42,3 млн тонн в 2019.

В текущем году на белорусские НПЗ планируется поставить 23,5 млн тонн нефти, по «Дружбе» предполагается прокачать 50 млн тонн.