Минприроды отреагировало на петицию о запрете использования диких животных в цирках

В 45 странах полностью или частично запрещено использовать животных для зрелищ. Идею петиции поддержало Минприроды, но уточнило, что для этого необходимо принять соответствующий закон.

«В мире цирки с животными изгоняются и прекращают свое существование. В Европе практически не осталось цирков с животными. Каждый год список стран увеличивается. Беларусь должна стоять рядом с ними», — отмечали авторы петиции , которую поддержали более 10 тысяч человек.

Минприроды сообщило в ответе, что «данный вопрос не относится к сфере сохранения биоразнообразия животного мира в естественных экосистемах, то есть закон "О животном мире" не регулирует содержание животных в цирке. Поэтому эти вопросы должны решаться на законодательном уровне путем разработки закона "Об обращении с животными"», передает greenbelarus.info .

Положение животных в цирках регулируется как раз постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16. Это значит, что у Минприроды в этом вопросе куда больше рычагов давления, чем они говорят.