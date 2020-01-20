Минприроды отреагировало на петицию о запрете использования диких животных в цирках

/ Общество
Просмотров: 164

В 45 странах полностью или частично запрещено использовать животных для зрелищ. Идею петиции поддержало Минприроды, но уточнило, что для этого необходимо принять соответствующий закон.

«В мире цирки с животными изгоняются и прекращают свое существование. В Европе практически не осталось цирков с животными. Каждый год список стран увеличивается. Беларусь должна стоять рядом с ними», — отмечали авторы петиции, которую поддержали более 10 тысяч человек.

Минприроды сообщило в ответе, что «данный вопрос не относится к сфере сохранения биоразнообразия животного мира в естественных экосистемах, то есть закон "О животном мире" не регулирует содержание животных в цирке. Поэтому эти вопросы должны решаться на законодательном уровне путем разработки закона "Об обращении с животными"», передает greenbelarus.info.

Положение животных в цирках регулируется как раз постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16. Это значит, что у Минприроды в этом вопросе куда больше рычагов давления, чем они говорят.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: петиция цирк обращение с животными Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В России запретили содержать диких животных. Почему этого нет в Беларуси?

В России запретили содержать диких животных. Почему этого нет в Беларуси?

Белгосцирк приглашает в «Чудесный дом»

Белгосцирк приглашает в «Чудесный дом»

Журналистам по «делу БелТА» начали собирать деньги

Журналистам по «делу БелТА» начали собирать деньги

Белгосцирк начинает новый сезон программой «Шоу гигантских фонтанов»

Белгосцирк начинает новый сезон программой «Шоу гигантских фонтанов»