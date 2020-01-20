Все соседи Беларуси вошли в рейтинг инновационных экономик

После шести лет доминирования Южной Кореи на первом месте в рейтинге Bloomberg Innovation Index оказалась Германия.

Германии удалось выйти на первое место рейтинга благодаря лидерству по трем критериям: производству добавленной стоимости, концентрации высокотехнологичных компаний и количеству патентов. Отмечается, что Южная Корея опустилась на второе место из-за серьезного снижения продуктивности, упав в этой категории на 29-е место с 18-го в прошлом году, передает Вloomberg .

В первую десятку рейтинга также вошли Сингапур, Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция.

Чехия находится на 24-й позиции, Польша — 25-й, Россия — 26-й, Эстония — 36-й, Латвия — 37-й, Литва — 38-й, Словакия — 41-й, Украина — 56-й, Казахстан — 59-й.

Для составления ежегодного рейтинга инновационных экономик Bloomberg анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию в стране высокотехнологичных компаний.