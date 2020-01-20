В Борисове и Пружанах построят два пеллетных завода

Минлесхоз планирует завершить строительство двух пеллетных заводов на базе Борисовского опытного и Пружанского лесхозов к маю 2020 года.

Об этом во время рабочего совещания заявил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

По его словам, строительство объектов осуществляется за счет собственных средств лесхозов. Стоимость проекта в Борисовском лесхозе оценивается в 13,7 млн рублей, в Пружанском — в 9,5 млн.

Еще четыре пеллетных производства (в Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Мозырском опытном лесхозах) будут введены в эксплуатацию до 1 июня 2020 года, сказал замминистра.

Суммарная годовая мощность шести новых производств по выпуску пеллет составит около 156 тыс. тонн.