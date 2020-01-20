Директора Минского домостроительного комбината приговорили к четырем годам колонии

К четырем годам колонии усиленного режима приговорили директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко.

Сергей Семашко. Источник: minskdsk.by

По сообщению пресс-службы Верховного суда, с начала марта по конец мая 2019 года Семашко получил от представителей частных компаний более 4000 рублей. Он признался в получении взяток и погасил ущерб.

Фигуранта также на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Входящее в «Минскстрой» ОАО «Минский домостроительный комбинат» строит многоэтажные жилые дома с 2002 года.