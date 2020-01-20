Пилотов сбитого в Иране самолета похоронили в Киеве

На Берковецком кладбище похоронили пилотов сбитого самолета МАУ Алексея Наумкина, Владимира Гапоненко и бортпроводницу Валерию Овчарук.

В начале церемонии над Берковецким кладбищем по традиции на низкой высоте пролетел самолет.

По данным gazeta.ua , проводить в последний путь пришли почти 100 человек. Наумкина и Гапоненко похоронили рядом с могилами бойцов АТО, ООС и Героев Украины.

На Дарницком кладбище в Киеве похоронили бортпроводницу Юлию Сологуб. Бортпроводника Дениса Лыхно похоронили на кладбище в Переяславе Киевской области. Со старшим бортпроводником Игорем Матьковым попрощались в родном Козельце Черниговской области.

Самолет МАУ был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту. Среди погибших — 11 граждан Украины. На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, которые ошибочно приняли его за вражескую цель.