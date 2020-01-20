Беларусь и Россия достигли соглашения по компенсации за грязную нефть

Переговоры провели вице-премьеры двух стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

На встрече затронули вопросы поставок российского сырья, компенсации за инцидент с загрязненной российской нефтью и условия транзита по белорусской территории, сообщили в программе «24 часа» на СТВ .

В апреле 2019 года стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступала по трубопроводу «Дружба». Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке снизили загрузку мощностей и понесли убытки.