Беларусь и Россия достигли соглашения по компенсации за грязную нефть

/ Экономика
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Переговоры провели вице-премьеры двух стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

На встрече затронули вопросы поставок российского сырья, компенсации за инцидент с загрязненной российской нефтью и условия транзита по белорусской территории, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

В апреле 2019 года стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступала по трубопроводу «Дружба». Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке снизили загрузку мощностей и понесли убытки.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Беларусь-Россия белорусские НПЗ Персона: Игорь Ляшенко Дмитрий Козак

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