Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти

На фоне неурегулированного нефтяного конфликта с Россией Беларусь закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти.

«Мы закупили норвежскую нефть через Белорусскую нефтяную компанию. Там 80 тыс. тонн», — сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим». Поставка будет осуществляться через Клайпедский порт на завод «Нафтан» в Новополоцке. Сырье ожидается 20—22 января.

Поручение в ближайшее время обеспечить поставку нефти из альтернативных источников в конце прошлого года дал Александр Лукашенко. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», сообщала пресс-служба президента. Официальный лидер заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией Беларусь может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу.

Как сообщил 14 января первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, коммерческие предложения были разосланы во все возможные страны, среди которых Польша, Азербайджан, Казахстан, Украина и государства Балтии. По его словам, специалисты находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Крутой выразил надежду, что Беларусь «скоро получит альтернативные варианты поставки конкретной нефти».

Минск занимается поиском альтернативных поставщиков нефти на фоне разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ пока не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы «Сафмар» близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе ожидается 750 тыс. тонн нефти, что составляет около половины сложившегося в последние годы месячного объема переработки.