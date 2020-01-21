Во вторник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Во вторник, 21 января, по прогнозам синоптиков, Беларусь будет штормить.

Как сообщает Белгидромет, погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики, днем по северу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

Ожидается облачно с прояснениями. Местами (в основном на севере) выпадут осадки в виде дождя.

В период с пяти до одиннадцати часов практически по всей стране будет сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с; сильный ветер сохранится до конца дня.

Максимальная температура воздуха +2..+5°С:

Брест +2..+4°C;

Витебск +3..+5°C;

Гомель +2..+4°C;

Гродно +3..+5°C;

Могилев +3..+5°C;

Минск +3..+5°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: