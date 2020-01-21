Во вторник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Во вторник, 21 января, по прогнозам синоптиков, Беларусь будет штормить.
Как сообщает Белгидромет, погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики, днем по северу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.
Ожидается облачно с прояснениями. Местами (в основном на севере) выпадут осадки в виде дождя.
В период с пяти до одиннадцати часов практически по всей стране будет сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с; сильный ветер сохранится до конца дня.
Максимальная температура воздуха +2..+5°С:
- Брест +2..+4°C;
- Витебск +3..+5°C;
- Гомель +2..+4°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +3..+5°C;
- Минск +3..+5°C.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).