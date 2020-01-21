Во вторник Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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Во вторник, 21 января, по прогнозам синоптиков, Беларусь будет штормить.

Как сообщает Белгидромет, погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики, днем по северу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

Ожидается облачно с прояснениями. Местами (в основном на севере) выпадут осадки в виде дождя.

В период с пяти до одиннадцати часов практически по всей стране будет сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с; сильный ветер сохранится до конца дня.

Максимальная температура воздуха +2..+5°С:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск +3..+5°C;
  • Гомель +2..+4°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +3..+5°C;
  • Минск +3..+5°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер оранжевый уровень опасности

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