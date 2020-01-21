Шевцов рассказал о переломе в матче с испанцами
Национальная мужская сборная Беларуси по гандболу потеряла все шансы занять как минимум второе место в группе I и, тем самым, выйти в полуфинал чемпионата Европы.
Под сводами венского «Винер Штадтхалле» белорусы уступили испанцам — 28:37 (16:17).
У нашей команды отличились: Вайлупов (8), Кулеш (6), Королек и Юринок (по 3), Лукьянчук (2), Баранов, Гайдученко, Никуленков, Подшивалов, Пуховский, Шилович (все по 1).
По итогам поединка главком белорусской дружины Юрий Шевцов отметил, что его подопечные выдали хороший первый там: «Получались контратаки, это был ключ к успеху в первые 30 минут. Команда Испании опытная и предлагала нам разные системы защиты. Одно время наше нападение справлялось».
А вот во второй половине, когда голкипер испанцев поймал игру, все остановилось.
«Именно он внес перелом в этот матч. Наша защита была нестабильна во втором тайме, вратари показали очень низкий процент. Много забили нам крайние игроки», — приводит
В двух других встречах хорваты одолели чехов — 22:21, а немцы были сильнее австрийцев — 34:22.
Положение в группе I:
- Испания — 8 очков;
- Хорватия — 8;
- Германия — 4;
- Австрия — 2;
- Беларусь — 2;
- Чехия — 0.
Досрочно в следующую стадию турнира вышли испанцы и хорваты. Немцы, заняв третье место в сикстете, сыграют за пятое место.
22 января сборная Беларуси сразится с Австрией (начало — в 20:15).