Шевцов рассказал о переломе в матче с испанцами

Национальная мужская сборная Беларуси по гандболу потеряла все шансы занять как минимум второе место в группе I и, тем самым, выйти в полуфинал чемпионата Европы.

Фото пресс-службы БФГ

Под сводами венского «Винер Штадтхалле» белорусы уступили испанцам — 28:37 (16:17).

У нашей команды отличились: Вайлупов (8), Кулеш (6), Королек и Юринок (по 3), Лукьянчук (2), Баранов, Гайдученко, Никуленков, Подшивалов, Пуховский, Шилович (все по 1).

По итогам поединка главком белорусской дружины Юрий Шевцов отметил, что его подопечные выдали хороший первый там: «Получались контратаки, это был ключ к успеху в первые 30 минут. Команда Испании опытная и предлагала нам разные системы защиты. Одно время наше нападение справлялось».

А вот во второй половине, когда голкипер испанцев поймал игру, все остановилось.

«Именно он внес перелом в этот матч. Наша защита была нестабильна во втором тайме, вратари показали очень низкий процент. Много забили нам крайние игроки», — приводит «Быстрый центр» слова наставника.

В двух других встречах хорваты одолели чехов — 22:21, а немцы были сильнее австрийцев — 34:22.

Положение в группе I:

Испания — 8 очков; Хорватия — 8; Германия — 4; Австрия — 2; Беларусь — 2; Чехия — 0.

Досрочно в следующую стадию турнира вышли испанцы и хорваты. Немцы, заняв третье место в сикстете, сыграют за пятое место.

22 января сборная Беларуси сразится с Австрией (начало — в 20:15).