Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Наиболее значимыми для политической системы являются предложения о статусе Госсовета и утверждении правительства.

Фото пресс-службы Кремля

В настоящее время Госсовет не является конституционным органом — это совещательный орган без каких-либо полномочий, который Путин образовал своим указом в 2000-м для того, чтобы «обеспечить взаимодействие органов государственной власти».

В его состав сегодня входят президент, спикеры палат парламента, полпреды президента в федеральных округах, губернаторы, а также руководители партийных фракций Госдумы.

Поправка о Госсовете вносится в статью 83 Конституции, в которой прописаны полномочия президента. Согласно этой поправке (она будет пунктом «ж1» в соответствующей статье), пишет Би-би-си, глава государства получит право формировать Госсовет, который станет конституционным органом с конкретными полномочиями.

В поправке перечислено две цели, для которых будет нужен Госсовет. К ныне существующей добавлено следующее: «определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Полномочия и статус органа будет прописан в специальном законе.

15 января в ходе ежегодного послания парламенту и народу президент РФ высказал свои соображения по вопросу изменения Основного закона страны.
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Тэги: Россия Конституция России Персона: Владимир Путин

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