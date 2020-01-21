Новый коронавирус атакует Китай

Новый вирус, который поражает дыхательные пути, способен передаваться от человека к человеку.

Фото pixabay.com

Только за последние два дня было зафиксировано еще 139 больных. Основная масса заразившихся находится в Ухане (провинция Хубэй).

Медики сообщают, что случаи заражения регистрируются и в других городах.

На данный момент известно о трех летальных исхожах.

Из-за резкого роста заболеваемости власти опасаются, что эпидемия может распространиться еще шире. Миллионы китайцев на этой неделе встречают Новый год по лунному календарю (наступает 25 января), в этот праздник принято навещать родственников, для чего многим приходится ездить в другие регионы страны, пишет Би-би-си .

Это напоминает эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как SARS, в начале 2000 годов, которая охватила десятки стран, в основном в Азии.

Анализ ДНК нового вируса указывает, что он родственен вирусу SARS. В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.