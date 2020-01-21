Белорусская армия начала боевую подготовку

Поддержание боевой и мобилизационной готовности, совершенствование навыков, повышение знаний и умений командиров — это основные цели начавшихся в Вооруженных силах занятий по боевой готовности.

Фото Минобороны носит иллюстративный характер

Как сообщили в Минобороны, главные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Беларуси, эффективного применения всех элементов ее военной организации на основании всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки вокруг республики.

Напомним, Александр Лукашенко 20 января назначил новых министра обороны и начальника Генерального штаба и поставил задачи новому военному руководству.

Также в этот день экс-министр обороны Андрей Равков был назначен на должность госсекретаря Совета безопасности.