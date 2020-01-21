У Лукашенко большие виды на космические проекты

У Александра Лукашенко большие планы на космические проекты. Об этом он заявил на встрече с главой государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

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Как передает пресс-служба белорусского лидера, во время разговора были рассмотрены итоги реализации двусторонних проектов в космической сфере.

Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси развивать сотрудничество в этом направлении.

«У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы», — заметил он.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь лишь в начале пути в освоении космоса, которое требует больших затрат.

«Дорогостоящая вещь, но развитие космоса — один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии», — заявил Лукашенко.