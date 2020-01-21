В КПЧ ООН зарегистрирована жалоба бывших фигурантов дела «Белого легиона»

В Комитете ООН по правам человека (КПЧ) зарегистрирована жалоба бывших фигурантов дела «Белого Легиона» Виктора Данилова, Андрея Дундукова, Виктора Морозова и Сергея Стрибульского.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , «на фоне «Маршей нетуянедцев» в 2017 году государство развернуло репрессивные практики, — отмечается в сообщении. — Самая жесткая из них — резонансное дело «Белого легиона», которое вел сначала КГБ, а затем – Следственный комитет.

В рамках этого дела Данилов, Дундуков, Морозов и Стрибульский, среди многих других, обвинялись в подготовке массовых беспорядков и создании незаконного вооруженного формирования.

Полтора десятка обвиняемых, в том числе эти четверо, провели под стражей около ста дней каждый. В итоге вина их не была доказана, дело прекратили за отсутствием состава преступления».

Данилов, Дундуков, Морозов и Стрибульский пробовали через суд добиться реабилитации и компенсации морального вреда, но им было отказано. Исчерпав все средства правовой защиты на национальном уровне, четыре фигуранта дела «Белого легиона» обратились в КПЧ.

По мнению заявителей, государство нарушило их право на свободу и личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам, право не принуждаться к показаниям против себя, право на защиту и презумпцию невиновности.

В жалобе также упоминаются грубое насильственное задержание, длительное предварительное заключение, для которого не было никаких оснований, и отказ государства предоставить за это компенсацию.

Кроме того, заявители указывают на оскорбительные процедуры досмотра, которые проходит каждый заключенный в СИЗО КГБ, что может расцениваться как жестокое обращение, а также на то, что их держали в камере без спальных мест и туалетов, что противоречит правилам обращения с заключенными.

Данилов и Дундуков утверждают, что в течение первых дней после задержания к ним не допускали адвокатов, и в это же время сотрудники КГБ постоянно вызывали их и склоняли к самооговору.

Данилов также заявляет о нарушении презумпции невиновности и вмешательстве в частную жизнь, поскольку именно он являлся мишенью государственной пропаганды и главным «героем» теленовостей и фильма «Белый Легион черных душ», в котором лживо утверждалось о его якобы незаконной деятельности (экстремизм, хранение оружия), что никак не подтвердилось в ходе расследования.

Заявители просят КПЧ признать нарушение их прав и обязанность государства принести публичные извинения, а также выплатить компенсацию морального вреда и имущественные потери, которые не были предоставлены на национальном уровне. Кроме того, Данилов, Дундуков, Морозов и Стрибульский просят КПЧ, чтобы тот обязал государство не допустить подобных нарушений в будущем.

По информации правозащитников, все материалы дела отправлены белорусским властям. В течение шести месяцев государство должно предоставить ответ в КПЧ по существу жалобы бывших фигурантов дела «Белого Легиона».