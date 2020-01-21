Рогозин считает, что белорусские предприятия могут себя проявить на рынке космических услуг

По мнению главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в настоящее время Беларусь и Россия активно сотрудничают в космической сфере.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что налажено «тесное взаимодействие» с Национальной Академией наук, сообщает пресс-служба президента.

«С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими», — заявил Рогозин на встрече с Александром Лукашенко.