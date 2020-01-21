На среду объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь.

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Как сообщается, в среду, 22 января, практически по всей республике сохранится ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день из-за сильного ветра также объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели при порывистом ветре советуют: