На среду объявлено штормовое предупреждение
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь.
Как сообщается, в среду, 22 января, практически по всей республике сохранится ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день из-за сильного ветра также объявлено штормовое предупреждение.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).