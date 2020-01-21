На среду объявлено штормовое предупреждение

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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь.

Фото pixabay.com

Как сообщается, в среду, 22 января, практически по всей республике сохранится ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день из-за сильного ветра также объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: сильный ветер штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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