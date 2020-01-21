Выйдя из ИВС, мужчина украл у отца крупную сумму валюты, которую прокутил за несколько дней

/ Происшествия
Просмотров: 238

Почти шесть тысяч долларов потратил за несколько дней 39-летний житель Барановичей. Валюту он украл у своего отца.

Как сообщила сотрудник представитель УВД Брестской области Александра Захарова, 15 января подозреваемый «освободился из ИВС в Дрогичине, куда был водворен после задержания за хищение мобильного телефона».

Находясь дома, как только отец заснул, а мать ушла по делам, подозреваемый «забрал валюту и скрылся».

По информации милиции, деньги он тратил на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов.

Мужчину задержали 19 января у подъезда многоквартирного дома, куда он приехал на такси продолжать застолье в съемной квартире.

Когда на мужчине защелкнулись наручники, деньг осталось совсем ничего — 800 долларов и 110 белорусских рублей. Так же при нем были обнаружены печатка и часы.

«Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков», — заявила Захарова.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кража рецидивист Персона: Александра Захарова Город: Барановичи

Другие материалы на эту тему:

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками