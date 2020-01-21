Выйдя из ИВС, мужчина украл у отца крупную сумму валюты, которую прокутил за несколько дней

Почти шесть тысяч долларов потратил за несколько дней 39-летний житель Барановичей. Валюту он украл у своего отца.

Как сообщила сотрудник представитель УВД Брестской области Александра Захарова, 15 января подозреваемый «освободился из ИВС в Дрогичине, куда был водворен после задержания за хищение мобильного телефона».

Находясь дома, как только отец заснул, а мать ушла по делам, подозреваемый «забрал валюту и скрылся».

По информации милиции, деньги он тратил на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов.

Мужчину задержали 19 января у подъезда многоквартирного дома, куда он приехал на такси продолжать застолье в съемной квартире.

Когда на мужчине защелкнулись наручники, деньг осталось совсем ничего — 800 долларов и 110 белорусских рублей. Так же при нем были обнаружены печатка и часы.

«Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков», — заявила Захарова.