Биржа: второй день подряд падают все основные валюты

Второй день подряд свои позиции сдают все основные иностранные валюты. Таковы итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 января.

Вот как они завершили свои сессии:

российский рубль: 3,4258 белорусского рубля за 100 российских (-0,0231 пункта);

доллар: 2,1195 белорусского рубля (-0,001 пункта);

евро: 2,3509 белорусского рубля (-0,0009 пункта).

Ранее Naviny.by писали, что в понедельник, 20 января, торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.