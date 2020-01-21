Биржа: второй день подряд падают все основные валюты

/ Экономика
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Второй день подряд свои позиции сдают все основные иностранные валюты. Таковы итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 января.

Вот как они завершили свои сессии:

  • российский рубль: 3,4258 белорусского рубля за 100 российских (-0,0231 пункта);
  • доллар: 2,1195 белорусского рубля (-0,001 пункта);
  • евро: 2,3509 белорусского рубля (-0,0009 пункта).

Ранее Naviny.by писали, что в понедельник, 20 января, торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
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Тэги: валюта

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