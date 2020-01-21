Лукашенко проводит совещание по вопросам экспорта нефтепродуктов

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Александр Лукашенко 21 января проводит совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», «экспорт нефтепродуктов, напомним, приостанавливался из-за отсутствия поставок сырой нефти из России. Чувствительная статья дохода в бюджет...»


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Отмечается, что разговор на мероприятии пойдет о стратегических задачах, так как увеличение цены на «черное золото» повлечет за собой сокращение доходов от экспорта нефтепродуктов.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.


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4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. «В 17:02 возобновлены поставки углеводородного сырья на ОАО «Нафтан». График поставок нефти носит долгосрочный характер. В ближайшее время планируется возобновление поставок нефти в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — сообщалось на сайте компании.

В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок в Беларусь.

Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.
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Тэги: поставки нефти экспорт нефтепродуктов Персона: Александр Лукашенко

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