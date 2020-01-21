Линкявичюс планирует посетить Минск для обсуждения поставок нефти и газа

Вильнюс может предложить Беларуси альтернативу импорта нефти и газа. Эти вопросы министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс намерен обсудить во время своего визита в Минск в начале февраля.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей, и один из таких примеров — использование Клайпедского порта и Литовских железных дорог», — цитирует Линкявичюса агентство BNS .

«Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа», — добавил он.

Минск занимается поиском альтернативных поставщиков нефти на фоне разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ пока не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы «Сафмар» близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

В январе ожидается 750 тысяч тонн нефти, что составляет около половины сложившегося в последние годы месячного объема переработки. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке.

Экспорт нефтепродуктов и собственной нефти временно остановлен, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

В конце минувшего года Александр Лукашенко поручил обеспечить в ближайшее время поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет прежде всего о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также об использовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», уточняла пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, при отсутствии договоренностей с Россией Беларусь может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу.

14 января первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что коммерческие предложения были разосланы во все возможные страны, в том числе в Польшу, Азербайджан, Казахстан, Украину и государства Балтии.

По его словам, переговоры на эту тему ведутся практически ежедневно. Крутой выразил надежду на то, что Беларусь «скоро получит альтернативные варианты поставки конкретной нефти».

20 января стало известно, что Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.

«Мы закупили норвежскую нефть через Белорусскую нефтяную компанию. Там 80 тысяч тонн», — сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

Поставка будет осуществляться через Клайпедский порт на завод «Нафтан» в Новополоцке. Сырье должно поступить 20-22 января.