Лукашенко: Россия не разрешает Казахстану поставлять нефть в Беларусь

Александр Лукашенко выступает за значительное снижение объема поставок в Беларусь российского «черного золота».

Как заявил он на сегодняшнем совещании, в настоящее время Беларусь не сможет полностью заменить российскую нефть.

Однако, как ставил он задачи, необходимо диверсифицировать импорт. Президент считает, что 30-40% «мы будем покупать нефти в Российской Федерации».

«Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь», — сообщил Лукашенко.

Глава государства не исключил, что и Казахстан «сможет поставить нам нефть». Впрочем, пока он видит здесь проблему, так как Россия выступает против.

«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — приводит пресс-служба президента его слова.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. «В 17:02 возобновлены поставки углеводородного сырья на ОАО «Нафтан». График поставок нефти носит долгосрочный характер. В ближайшее время планируется возобновление поставок нефти в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — сообщалось на сайте компании.

В то же время, по данным российских СМИ, руководство РФ «рекомендовало» крупнейшим нефтекомпаниям пока воздержаться от поставок в Беларусь.

Исключение сделано лишь для группы компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Лукашенко.