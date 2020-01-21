«Экономические условия усложняются». Лукашенко сетует на Россию

По словам Александра Лукашенко, из-за налогового маневра, который введен в России, Беларусь столкнулась с большими трудностями.

На сегодняшнем совещании по экспорту нефтепродуктов глава государства подчеркнул, что «экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются».

Введение Москвой налогового маневра принесло в Беларусь сокращение доходной части государственного бюджета, а также снижение эффективности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

«НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства», — цитирует пресс-служба президента слова Лукашенко.