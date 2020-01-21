«Экономические условия усложняются». Лукашенко сетует на Россию

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По словам Александра Лукашенко, из-за налогового маневра, который введен в России, Беларусь столкнулась с большими трудностями.


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На сегодняшнем совещании по экспорту нефтепродуктов глава государства подчеркнул, что «экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются».

Введение Москвой налогового маневра принесло в Беларусь сокращение доходной части государственного бюджета, а также снижение эффективности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

«НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства», — цитирует пресс-служба президента слова Лукашенко.
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Тэги: поставки нефти налоговый маневр Персона: Александр Лукашенко

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