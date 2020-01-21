Пресс‑секретарь мурманского завода назвала журналистов «тварями пиндосовскими» за статью о долгах по зарплате
Так Ольга Попова прокомментировала публикацию о штрафе, наложенном на директора местного судоремонтного завода Евгения Зудина за невыплату работникам зарплаты.
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Пресс-секретарь
«Жареную новостюшку хапнули и вперед рейтинг своей "инфопомойки" поднимать. Таких бойцов "демократии" и свободы слова очень любят спонсировать наши "западные" друзья. <…> Чем больше в регионе проблем, тем живее СП. Чуете как рейтинги ползут вверх: там ДТП, там поножовщина, там коррупция!!!» — прокомментировала Попова, обозвав журналистов «тварями пиндосовскими».