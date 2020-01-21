Пресс‑секретарь мурманского завода назвала журналистов «тварями пиндосовскими» за статью о долгах по зарплате

/ Мир
Просмотров: 618

Так Ольга Попова прокомментировала публикацию о штрафе, наложенном на директора местного судоремонтного завода Евгения Зудина за невыплату работникам зарплаты.

В новости издания «СеверПост» рассказывалось, что за долг по зарплате в 16 млн рублей Зудин заплатит штраф в 10 тысяч рублей.

Пресс-секретарь назвала издание «инфопомойкой», которую любят спонсировать «западные друзья».

«Жареную новостюшку хапнули и вперед рейтинг своей "инфопомойки" поднимать. Таких бойцов "демократии" и свободы слова очень любят спонсировать наши "западные" друзья. <…> Чем больше в регионе проблем, тем живее СП. Чуете как рейтинги ползут вверх: там ДТП, там поножовщина, там коррупция!!!» — прокомментировала Попова, обозвав журналистов «тварями пиндосовскими».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: оскорбление Россия невыплата зарплат Персона: Ольга Попова Евгений Зудин Город: Мурманск

Другие материалы на эту тему:

Путин рассказал, как хочет изменить Конституцию РФ

Путин рассказал, как хочет изменить Конституцию РФ

В помощь туристу. За что и как штрафуют в России

В помощь туристу. За что и как штрафуют в России

В помощь бизнесу. 10 онлайн-сервисов для проверки контрагентов в России

В помощь бизнесу. 10 онлайн-сервисов для проверки контрагентов в России

Государство хочет подстелить соломку предприятиям-банкротам. За чей счет?

Государство хочет подстелить соломку предприятиям-банкротам. За чей счет?