Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов

Об этом сообщили БелаПАН в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«Происходит возобновление поставок нефти на НПЗ из альтернативных источников, в связи с этим возобновляется и экспорт. Есть что перерабатывать, есть что экспортировать», — отметили в концерне.

Россия 1 января прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. В свою очередь Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов и собственной нефти, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке. Между тем стороны до сих пор не могут договориться по цене поставок.

Вчера, 20 января, стало известно, что Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти. «Мы закупили норвежскую нефть через Белорусскую нефтяную компанию. Там 80 тысяч тонн», — сообщили в «Белнефтехиме». Поставка будет осуществляться через Клайпедский порт на завод «Нафтан» в Новополоцке.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт подчеркнул, что самый важный вопрос — это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти. «Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, — это большой ресурс», — отметил глава государства.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80-процентной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Он также сообщил, что страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.