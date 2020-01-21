Бывшего директора Пружанского завода радиодеталей судят по обвинению в коррупции

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 21 января начала рассмотрение дела о коррупционном преступлении.

Фигуранты дела — 52-летние бывший директор ОАО «Пружанский завод радиодеталей» Виктор Калих и учредитель минского ООО «МЭР» Александр Козловский.

Калиха задержали 2 июля 2019 года в Минске после получения взятки от Козловского в размере 1200 долларов и 210 рублей. В ходе расследования установлено более 20 эпизодов получения директором Пружанского завода радиодеталей незаконного вознаграждения на общую сумму более 40 тысяч рублей.

На первом судебном заседании Калих заявил, что никогда взяток не брал. От Козловского он получал четыре раза денежные средства: последний раз 2 июля 2019 года, ранее в этом же году 200 долларов и дважды — по 700 рублей.

«И это никоим образом не связано с нашими должностными полномочиями и не касается завода», — сказал Калих.

Александр Козловский признал свою вину частично. «Мне непонятно, откуда взялось такое количество эпизодов и финансовых средств. Это не соответствует действительности. Я признаю четыре эпизода дачи денежного вознаграждения: два раза по 700 рублей, потом то ли 400 рублей, то ли 200 долларов, точно не могу сказать, а также 1200 долларов и 210 рублей. Но на тот период я не думал, что даю взятку. Теперь на эти вещи смотрю по-другому», — заявил Козловский.