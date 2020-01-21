Герасимов прошел первый круг Australian Open, Ивашко свой матч проиграл

Два белорусских теннисистка провели 21 января матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии.

27-летний Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) в пятисетовом матче на тай-брейке обыграл 21-летнего Каспера Рууда (48) из Норвегии — 6:3, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6.

Матч продолжался почти четыре часа и завершился в полвторого ночи по местному времени.

Во втором круге Герасимов встретится с 7-й ракеткой мира 22-летним Александром Зверевым из Германии.

25-летний Илья Ивашко (149) также сыграл пятисетовый матч против 33-летнего Кевина Андресона (122) из ЮАР и проиграл на тай-брейке — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7.

Эта игра также продлилась без нескольких минут четыре часа и завершилась синхронно с матчем Герасимов — Рууд.

Отметим, что для Ивашко это был уже четвертый матч в Мельбурне. В основную сетку белорусский теннисист пробился через квалификацию. Ивашко второй раз играл в основной сетке Australian Open. В прошлом году вышел во второй круг.