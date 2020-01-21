Литва готова увеличить транзит белорусских товаров через порт Клайпеды
Литва готова по возможности увеличивать объемы транзита белорусских товаров через Клайпедский морской порт, заявил премьер-министр Литовской Республики Саулюс Сквернялис на встрече с недавно назначенным послом Беларуси в Вильнюсе Валерием Барановским.
В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений соседних государств, возможности укрепления экономического сотрудничества,
Сквернялис подчеркнул, что Литва по-прежнему готова сотрудничать с Беларусью в транзите товаров через свою территорию и Клайпедский морской порт и, по возможности, увеличивать его объем.
«Также обсуждались вопросы, вызывающие обеспокоенность двух стран, в частности строительство Островецкой АЭС в Беларуси», — говорится в сообщении.
Помимо этого, глава литовского правительства выразил удовлетворение активными экономическими отношениями между двумя странами и ростом числа граждан Беларуси, приезжающих в Литву для туризма или шоппинга.