Литва готова увеличить транзит белорусских товаров через порт Клайпеды

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Литва готова по возможности увеличивать объемы транзита белорусских товаров через Клайпедский морской порт, заявил премьер-министр Литовской Республики Саулюс Сквернялис на встрече с недавно назначенным послом Беларуси в Вильнюсе Валерием Барановским.

Фото: lrv.lt

В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений соседних государств, возможности укрепления экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба литовского правительства.


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Сквернялис подчеркнул, что Литва по-прежнему готова сотрудничать с Беларусью в транзите товаров через свою территорию и Клайпедский морской порт и, по возможности, увеличивать его объем.

«Также обсуждались вопросы, вызывающие обеспокоенность двух стран, в частности строительство Островецкой АЭС в Беларуси», — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава литовского правительства выразил удовлетворение активными экономическими отношениями между двумя странами и ростом числа граждан Беларуси, приезжающих в Литву для туризма или шоппинга.
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Тэги: Беларусь-Литва импорт нефти Персона: Саулюс Сквернялис Валерий Барановский Город: Клайпеда

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