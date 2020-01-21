Новый министр обороны: основные усилия сосредоточу на выполнении задач, поставленных президентом

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Назначенный министром обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин основные усилия в своей деятельности сосредоточит на выполнении задач, поставленных президентом.

Об этом Хренин заявил 21 января во время представления его в должности перед руководящим составом Вооруженных сил.

Виктор Хренин. Фото mil.by

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Новый глава Минобороны отметил, что приоритеты в работе останутся прежними. «Считаю, что Вооруженные силы отвечают тем требованиям, которые предъявляются главой государства и народом, однако глубоко убежден, что нет предела совершенству», — цитирует Хренина пресс-служба оборонного ведомства.

Представлявший нового министра глава Администрации президента Игорь Сергеенко напомнил о задачах, поставленных перед Минобороны.

«В первую очередь необходимо поднять значимость войск, что предполагает сохранение и развитие кадрового потенциала, обучение личного состава. Важно и повышение престижа военной службы», — сказал Сергеенко.

По его словам в первой половине этого года в Вооруженных силах «будут практиковаться внезапные проверки войск с отработкой учебно-боевых задач».
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Тэги: Минобороны Персона: Виктор Хренин Игорь Сергеенко

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