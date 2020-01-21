Минское «Динамо» обыграло «Спартак» в КХЛ

Предыдущие три матча динамовцы проигрывали с одинаковым счетом — 1:5, но сейчас победили — 4:3.

Минчане забили первыми: на 6-й минуте отличился Мартынов. Зубов на 16-й счет сравнял, а после точного броска Ганзла гости вышли вперед. На 31-й минуте динамовец Принс счет сравнял. Дадонов на 37-й и Китаров на 42-й принесли победу минскому клубу. Гости отыграли лишь одну шайбу: на 53-й минуте это сделал Даугавиньш.

Эта победа позволила минчанам опередить рижан и покинуть последнее место в КХЛ. Сегодняшний соперник находится на девятом месте.