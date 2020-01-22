Новые рекорды тепла зафиксированы на крайнем севере Беларуси

Второй день подряд и шестой день в январе в Беларуси обновляются рекорды тепла за весь период метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , 21 января, как и накануне, перекрыт максимум дня на самой северной метеостанции страны в Езерище (Витебская область). Здесь воздух прогрелся до плюс 5,6 градуса. Прежний экстремум был отмечен 27 лет назад, в 1993 году (4,4).

Обновились рекорды дня в Витебске — 5,8 (4,6 в 1993 году), Могилеве — 4,5 (4,3 в 2007-м), а также в четырех райцентрах Витебской и Могилевской областей — Сенно (5,5 против 4,7 в 1993 году), Орше (5,3 против 4,7 в 2007-м), Горках (4,4 против 3,4 в 2007-м) и Мстиславле (3,9 против 1,7 в 2017-м).

Теплее всего было в Шарковщине (Витебская область) — 6,4 при рекорде дня для всей территории страны 9,1 (в Высоком Брестской области 21 января 2007 года).

20 января максимумы дня были обновлены в Витебске и Езерище. В областном центре воздух прогрелся до плюс 3,2 градуса (3,1 в 2008 году), в городском поселке — до 3,1 (3 в 1989-м). В Могилеве повторен рекорд 31-летней давности — 3 градуса выше нуля.

С начала года зафиксировано 48 температурных рекордов (два — 3 января, 23 — 15-го, 10 — 16-го, четыре — 17-го, два — 20-го, семь — 21-го). 15 января обновился максимум дня для всей территории Беларуси за весь период метеонаблюдений (8,1 градуса в Бресте).

В ближайшие дни температура по-прежнему будет превышать климатическую норму для этой поры, однако похолодает на несколько градусов, по ночам ожидаются заморозки.