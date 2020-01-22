Вудкрофт: нам по зубам любой соперник

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Январские матчи ХК «Динамо» показали, что команда движется в правильном направлении, заявил главный тренер минской команды Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции по окончании домашнего поединка с московским «Спартаком» 21 января. Белорусский клуб одержал победу 4:3, прервав серию поражений, достигшую трех матчей.

Фото ХК «Динамо-Минск»

С начала нынешнего года «Динамо» одержало три победы (все с минимальным счетом) и потерпело пять поражений (четыре — со счетом 1:5, в том числе дома от «Спартака» 12 января; одно — 1:4). Команда практически потеряла шансы попасть в плей-офф КХЛ: отрыв от восьмого проходного места составляет 22 очка. После 50 игр динамовцы с 34 очками занимают предпоследнее 11-е место в Западной конференции.

«Мы очень хотим завершить сезон на мажорной ноте. Мы будем идти вперед, развиваться, стараться играть как можно сильнее. Не будем опускать руки. Что касается наших игр в этом месяце, определенно видно движение в верном направлении, мы движемся в правильную сторону», — считает Вудкрофт.

«Мы постоянно работали, никто не отдыхал в паузе, вызванной матчем всех звезд КХЛ, — подчеркнул канадец. — С игроками прорабатывали разные ситуации на льду. Раз за разом повторяли одно и то же, чтобы они привыкли к этим ситуациям. Особый упор был сделан на реализацию моментов, что у нас не получалось в последнее время. Возможно, было нехарактерно видеть, что наши игроки чувствуют себя более комфортно в голевых ситуациях».

По словам Вудкрофта, его не удивила победа над «Спартаком», который под руководством бывшего главного тренера российской сборной Олега Знарка занимает пятое место в Западной конференции.

«Я знаю, насколько хороша наша команда и насколько хорошо мы можем играть, когда следуем установкам тренерского штаба, когда действуем по своей системе. В принципе, нам по зубам любой оппонент, что мы и видели сегодня. Мы целый год развивали наших игроков: развитие скоростных навыков хоккейного интеллекта, стремление придерживаться игрового плана. И эти моменты были сегодня заметны. Может быть, не во всех эпизодах. В этом месяце можно заметить плоды этого развития, этого образования, которое мы проводили целый сезон. Мы хотим закончить сезон сильной игрой, давая бой каждому оппоненту. Я действительно рад, что эта работа начала давать результат и ребята в некоторых моментах стали играть лучше», — заявил канадец.

По окончании прошлого неудачного сезона (непопадание в плей-офф) Александр Лукашенко пригрозил руководству минского «Динамо» тюрьмой, если и в новом будет провал.

Завтра минчане проведут еще один домашний поединок, после чего отправятся на выезд (пять матчей). В этих встречах соперниками «зубров» будут:

  • 25.01. — «Северсталь;
  • 28.01. — СКА;
  • 30.01. — «Автомобилист»;
  • 01.02. — «Сибирь»;
  • 11.02. — «Динамо» (Р);
  • 13.02. — «Локомотив».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт Город: Минск

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