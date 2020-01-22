Соболенко сенсационно проиграла в первом круге Australian open

Самая рейтинговая белорусская теннисистка Арина Соболенко достаточно сенсационно уступила в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

12-й номер мирового рейтинга уступила испанке Карле Суарес-Наварро (54-й) на двух тай-брейках — 6:7, 6:7.

Матч продолжался два часа и 11 минут. В активе белоруски по пять эйсов и брейк-пойнтов; в пассиве — шесть двойных. У победительницы три ошибки на подаче и пять чужих розыгрышей.

Этой викторией испанка смогла размочить счет в личных противостояниях с Соболенко. Счет стал 3:1.

Напомним, вторая ракетка белорусского тенниса Александра Саснович также неудачно сыграла в первом круге, в тяжелейшей встрече уступив бельгийке Гретье Миннен — 6:7, 6:4, 5:7.