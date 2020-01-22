Атмосферные фронты из Скандинавии несут в Беларусь дождь и мокрый снег

В среду погоду на территории нашей страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова.

По прогнозам Белгидромета, будет облачно и сыро (ожидаются дождь и мокрый снег). Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный порывистый. Столбик термометра будет колебаться в пределах Максимальная температура воздуха +1..+5°C:

Брест +3..+5°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +3..+5°C;

Гродно +2..+4°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +2..+4°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что второй день подряд и шестой день в январе в Беларуси обновляются рекорды тепла за весь период метеонаблюдений.