Атмосферные фронты из Скандинавии несут в Беларусь дождь и мокрый снег

/ Общество
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В среду погоду на территории нашей страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова.

По прогнозам Белгидромета, будет облачно и сыро (ожидаются дождь и мокрый снег). Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный порывистый. Столбик термометра будет колебаться в пределах Максимальная температура воздуха +1..+5°C:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +2..+4°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что второй день подряд и шестой день в январе в Беларуси обновляются рекорды тепла за весь период метеонаблюдений.
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