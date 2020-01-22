Атмосферные фронты из Скандинавии несут в Беларусь дождь и мокрый снег
В среду погоду на территории нашей страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова.
По прогнозам Белгидромета, будет облачно и сыро (ожидаются дождь и мокрый снег). Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный порывистый. Столбик термометра будет колебаться в пределах Максимальная температура воздуха +1..+5°C:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +3..+5°C;
- Гродно +2..+4°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +2..+4°C.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Ранее сообщалось, что второй день подряд и шестой день в январе в Беларуси обновляются рекорды тепла за весь период метеонаблюдений.