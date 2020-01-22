Главы «Роскосмоса» и НАН называют разные сроки запуска второго белорусского спутника

Если финансирование проекта по созданию нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли начнется в 2020 году, он может быть запущен на орбиту в 2022-м, сообщил журналистам 21 января в Минске генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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Глава корпорации пообщался с журналистами после встречи с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым, по итогам которой между НАН и «Роскосмосом» подписано соглашение о расширении возможностей единой орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли Беларуси и России.

Стоит отметить, что на пресс-конференции утром этого же дня Гусаков сообщил, что новый космический аппарат, который, как ожидается, станет вторым спутником, управляемым Беларусью, будет запущен в 2021 году. Однако в начале встречи с Рогозиным руководитель главного научного ведомства и вовсе заявил, что запуск состоится в 2024 году.

Целевую аппаратуру для нового спутника изготовят в Беларуси, несущую платформу — в России. «Как сделать аппарат, нам понятно, — сказал глава «Роскосмоса». — Мы как раз сегодня посмотрели на предприятии «Пеленг» на работы по оптике, которые могут лечь в основу [целевой аппаратуры]. Теперь мы ударили по рукам и пошли искать деньги. Значительный вклад должна сделать Российская Федерация, какие-то деньги есть уже у Республики Беларусь, чтобы вложить в первый аппарат. То есть мы убедились в практической реализуемости этого проекта, теперь будем обращаться и в секретариат Союзного государства, и к правительствам наших стран, с тем чтобы было выделено необходимое финансирование».

«В принципе выход есть из этой ситуации. Если мы говорим о том, что вот эта инженерная конфигурация аппарата — с белорусской оптикой — нас устраивает как базовый аппарат, то мы хотели бы заложить в свою десятилетнюю космическую программу создание целой орбитальной группировки подобного рода аппаратов. Скажем, закладываем четыре аппарата, один из них будет, соответственно, российско-белорусским. То есть даже если деньги будут чуть позже выделены, это никак нас не сдержит с точки зрения развертывания орбитальной группировки начиная с 2020 года», — добавил он.

На вопрос, сколько времени пройдет с момента получения финансирования до запуска нового белорусско-российского спутника, Рогозин ответил: «Целевую аппаратуру Беларусь может сделать в течение года. Платформу в принципе [российская сторона сделает за] год-полтора. Плюс время для пуска. Думаю, в два или два с хвостиком года можно уложиться».

22 июля 2012 года состоялся успешный запуск первого отечественного спутника дистанционного зондирования Земли — Белорусского космического аппарата, который также был создан в кооперации белорусских и российских ученых. Его служба рассчитана на пять лет. После детальной диагностики систем срок службы БКА дважды продлевали — сначала до 2018 года, а после — до 2021-го включительно.