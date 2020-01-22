Лукашенко рассказал, от кого зависят благоприятные внешние условия для устойчивого развития Беларуси

По мнению Александра Лукашенко, отечественные дипломаты выполняют «особую миссию».

Он, в поздравлении работникам дипломатической службы с профессиональным праздником, отметил, что работники МИД отстаивают интересы и права граждан страны за рубежом.

Именно они, по мнению Лукашенко, формируют имидж государства и отношение к нему жителей других стран.

Глава государства заметил, что «все достижения отечественной дипломатической службы тесно связаны со становлением нашей молодой независимой страны».

«Сегодня от вашей результативной работы зависит создание благоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономического развития Беларуси», — заявил Лукашенко.

Президент не сомневается, что коллектив внешнеполитического ведомства способен интегрировать Беларусь в мировую экономическую систему, а также продвинуть отечественную продукцию и привлечь иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба президента.