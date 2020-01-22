Из-за перфоманса гродненского активиста «на уши» были подняты экстренные службы

В Гродненском областном суде 21 января был задержан местный активист Николай Соляник, который в знак протеста провел перформанс во время рассмотрения его жалобы.

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Областной суд рассматривал жалобу Соляника на решение суда Октябрьского района Гродно, который обвинил активиста в организации и участии в несанкционированной акции в областном центре 15 декабря против углубленной интеграции с Россией (штраф 45 базовых величин).

Как сообщает правозащитный сайт «Гродненская Весна», Николай Соляник с накинутым на плечи бело-красно-белым флагом, прикрепленным на спине портретом Александра Лукашенко и выбритой в виде тюремной решетки головой приковал себя цепью к стойке в зале суда. Активист заявил, что объявляет голодовку и не уйдет из зала, пока не добьется справедливого суда.

Также Соляник принес в суд документы о своих погибших во время Великой Отечественной войны родственниках и заявил, что они погибли за независимость страны, «отдали свои жизни, надеясь, что потомки будут жить лучше». А сейчас его, «потомка тех героев», судят за то, что он «выступил за независимость родной страны, выполнив тем самым свой конституционный долг».

Судья Игорь Соболев объявил перерыв и покинул зал заседания. Он принял решение рассмотреть жалобу активиста в другом зале без присутствия Соляника и распорядился вывести его из здания суда. В ходе рассмотрения дела без участия Соляника суд не удовлетворил его жалобу, оставив решение Октябрьского суда Гродно без изменений.

Соляника вывели из зала суда вместе со стойкой, к которой он себя приковал. Был вызван наряд МЧС. Однако спасатели до закрытия здания суда (до 18 часов) не входили в здание. Как предполагают правозащитники, они ждали, пока здание покинут журналисты и общественные активисты, которые пришли поддержать Соляника.

В процессе ожидания Солянику, у которого проблемы с сердцем и вторая группа инвалидности, стало плохо. После чего сотрудники МЧС перекусили цепь, которой Соляник был прикован к стойке. Активисту вызвали скорую помощь. Прибывшие медики нормализовали ему давление и предложили отвезти активиста в больницу, но он отказался. После отъезда скорой Соляника задержали и составили на него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.