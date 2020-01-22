В России назвали огромную сумму, которая «дарится» Беларуси

Российская энергетическая субсидия весьма значительна для Беларуси, поэтому от исхода переговоров в нефтегазовой сфере будет зависеть дальнейшая динамика белорусской экономики.

Как отметили специалисты центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка», в настоящее время Беларусь зачисляет в свой бюджет вывозные пошлины на нефтепродукты, размер которых унифицирован с решениями российской стороны.

«Повышение налога на добычу полезных ископаемых вместе со снижением экспортных пошлин в России оставят Беларусь без дополнительных доходов и существенно ухудшат рентабельность белорусских НПЗ», — говорится в обзоре.

Аналитики «Сбербанка» отмечают, что белорусская сторона настаивает на компенсации выпадающих доходов в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли России, «но переговоры пока не принесли видимых результатов».

Кроме того, не решен вопрос с условиями поставок газа в Беларусь. «Москва поставляет Беларуси газ по ценам почти в два раза ниже, чем в страны Европы», — говорится в обзоре.

«Суммарный объем энергетической субсидии России оценивается в 4,5 млрд долларов, что составляет примерно 7% ВВП Беларуси», — отмечают аналитики «Сбербанка».

Таким образом, считают они, результаты белорусско-российских переговоров в нефтегазовой сфере «во многом определят дальнейшую динамику белорусской экономики».

Как сообщалось ранее, в 2019 году белорусская экономика выросла на 1,2%. Согласно официальному прогнозу властей, в 2020 году ВВП должен увеличиться на 2,8%.

Вместе с тем международные финансовые организации прогнозируют, что темпы экономического роста в Беларуси будут сохраняться низкими.

Так, Всемирный банк ожидает, что в 2020 году ВВП в Беларуси вырастет на 0,9%, в 2021 — на 0,5%.

«Прогнозируется дальнейшее замедление темпов роста в 2020-2021 годах вследствие ухудшения условий торговли, ограниченных возможностей для стимулирования внутреннего спроса и сохраняющихся структурных проблем», — заявлял экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук в конце ноября во время презентации прогноза в Минске.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.