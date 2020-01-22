Нацбанк выступил с серьезным предупреждением

Национальный банк выявил нарушения в деятельности коммерческих банков, которые занимаются выдачей кредитов, говорится в письме регулятора в адрес кредитных организаций.

Нацбанк обращает внимание, что согласно Банковскому кодексу, банк (кредитодатель) обязуется предоставить кредит другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором. При этом банк вправе отказаться от исполнения обязательств по кредитному договору при неисполнении кредитополучателем своих обязательств по такому договору.

«Национальный банк установил, что некоторые кредитные договоры содержат условия, предусматривающие для банка возможность в одностороннем порядке в любой момент фактически отказаться от принятых на себя обязательств по предоставлению кредита (части кредита) в случаях, не связанных с неисполнением кредитополучателями своих обязательств по этим договорам», — говорится в письме Нацбанк.

Такими случаями, как установил регулятор, «являлись отсутствие (недостаточность) у банка свободных денежных средств, а также возможность приостановления банком исполнения своих обязательств».

Вместе с тем «наличие в заключаемых банками кредитных договорах указанных выше условий не соответствует требованиям законодательства», заявляет Нацбанк.

Кроме этого, центральный банк подчеркивает, что коммерческие банки «не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом».

«Условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке, ограничивают права кредитополучателя и считаются ничтожными», — считает Нацбанк.

Вместе с тем регулятор выявил случаи установления в кредитных договорах условий, при которых банк вправе требовать изменения размера процентной ставки за пользование кредитом путем заключения соответствующего дополнительного соглашения с кредитополучателем.

Такими условиями, в частности, могли являться рост уровня инфляции, девальвация валюты кредита, изменение конъюнктуры ресурсного рынка и рынка кредитных услуг, а также иные случаи по усмотрению банка.

Нацбанк отмечает, что такие условия кредитного договора не соответствуют Банковскому кодексу.

«С учетом изложенного информируем о недопустимости закрепления в кредитных договорах банков условий, противоречащих требованиям законодательства», — говорится в письме Нацбанка. Регулятор при этом поручил коммерческим банкам привести нормы кредитных договоров в соответствии с законодательством.