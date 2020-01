Названы все претенденты на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси

Кто претендует на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси



1. ELEN (Елена Благодир) — Broken



2. Natali Domini (Наталья Ломако) — I Believe



3. Вероника Цубикова — True to myself



4. PAULINN (Полина Тимохина) — «Разгадай»



5. Анастасия Гламозда — Burning again



6. Виталий Воронко — Listen to your Heart



7. Екатерина Денис — «Твой новы дзень»



8. Parade of Planets — Pour lui



9. Serge Berkov (Сергей Митрюшин) — I Fell in Love With the Devil



10. Katrin Leoni (Екатерина Габриневская) — «Ближе»



11. Анна Фукс — Fly higher



12. Дарья Хмельницкая — On Fire



13. ALEN HIT (Олег Щуцкий) — #1 Problem



14. Иван Здонюк — Shake it up



15. Elline Day (Эллина Трофимчик) — Alien



16. Nika De & Breesku — Chains



17. AURA (Юлия Быкова) — «Барані сваё»



18. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич — «Да вiдна»



19. Анжелика Пушнова — True Love



20. КАТЯ и ВОЛГА (Екатерина и Ольга Король) — «Ной»



21. Виталий Артист — «Одним Солнцем»



22. Augusta (Августа Клабукова) — My Light



23. NAPOLI — Dоn't let me down



24. Аполлинария Коваленко — I will not bow



25. Артем Михаленко Васильевич — Move



26. Саша Захарик — Rocky Road



27. 2morrow2late — Paradise



28. Габриель Купатадзе — Silver



29. ARSI (Арсений Акопян) — Song of peace



30. «Батарейки ltd» — You for me



31. КейСи (Екатерина Смольская) — Chili Pepper



32. Absolem Cloud — It’s ok



33. Ян Ярош — Fire



34. Июль (Юлия Коренюк) — Every Hour



35. Жанет — Flying



36. Алена Горбачева — Moments of love



37. Анастасия Развадовская — Hello



38. Мария Деменкова — Shake



39. NEZABUDKI — Paradise



40. PROвокация — Suddenly



41. Alena Grand & Pasha Pashkevich — Can you feel



42. Юлия Глебова & Час Speak — «Пайдзем са мной»



43. CHAKRAS — La-ley-la



44. Tani Faredo (Татьяна Песковец) — Travel lifestyle



45. Полина Красновская — «Импульс тока»



46. PAVLONI (Юлия Павловская) — Stones of My Sovl



47. Алексей Шкрабо — Don't Fear



48. Jenifer (Евгения Щетинина) — Making our universe



49. Анастасия Вахомчик (Малашкевич) — Invisible