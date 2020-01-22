Названы все претенденты на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси

Прослушивание претендентов на участие в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2020» состоится 27 января.

Фото tvr.by

Фокус-группе предстоит прослушать 49 композиций. Живое прослушивание пройдет в самой большой студии Белтелерадиокомпании — «600 метров». Сайт www.tvr.by будет вести трансляцию. Начало в 12:00.

По итогам прослушивания будут названы до 12 участников финала. Число финалистов может быть изменено организатором самостоятельно или по предложению членов фокус-группы.

Всего для участия в национальном отборе на «Евровидение-2020» в адрес Белтелерадиокомпании поступило 95 заявок, около 30 из них — от иностранных исполнителей, которые, согласно Положению о конкурсе, не могут представлять Беларусь.