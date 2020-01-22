Названы все претенденты на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси

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Прослушивание претендентов на участие в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2020» состоится 27 января.

Фото tvr.by

Фокус-группе предстоит прослушать 49 композиций. Живое прослушивание пройдет в самой большой студии Белтелерадиокомпании — «600 метров». Сайт www.tvr.by будет вести трансляцию. Начало в 12:00.

По итогам прослушивания будут названы до 12 участников финала. Число финалистов может быть изменено организатором самостоятельно или по предложению членов фокус-группы.

Всего для участия в национальном отборе на «Евровидение-2020» в адрес Белтелерадиокомпании поступило 95 заявок, около 30 из них — от иностранных исполнителей, которые, согласно Положению о конкурсе, не могут представлять Беларусь.

 

Кто претендует на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси



1. ELEN (Елена Благодир) — Broken

2. Natali Domini (Наталья Ломако) — I Believe 

3. Вероника Цубикова — True to myself

4. PAULINN  (Полина Тимохина) — «Разгадай»

5. Анастасия Гламозда — Burning again

6. Виталий Воронко — Listen to your Heart

7. Екатерина Денис — «Твой новы дзень»

8. Parade of Planets — Pour lui

9. Serge Berkov (Сергей Митрюшин) — I Fell in Love With the Devil

10. Katrin Leoni (Екатерина Габриневская) — «Ближе»

11. Анна Фукс — Fly higher 

12. Дарья Хмельницкая — On Fire

13. ALEN HIT (Олег Щуцкий) — #1 Problem 

14. Иван Здонюк — Shake it up

15. Elline Day (Эллина Трофимчик) — Alien

16. Nika De & Breesku — Chains 

17. AURA (Юлия Быкова) — «Барані сваё»

18. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич — «Да вiдна»

19. Анжелика Пушнова — True Love

20. КАТЯ и ВОЛГА (Екатерина и Ольга Король) — «Ной» 

21. Виталий Артист — «Одним Солнцем» 

22. Augusta (Августа Клабукова) — My Light 

23. NAPOLI — Dоn't let me down

24. Аполлинария Коваленко — I will not bow

25. Артем Михаленко Васильевич — Move

26. Саша Захарик — Rocky Road 

27. 2morrow2late — Paradise

28. Габриель Купатадзе — Silver

29. ARSI (Арсений Акопян) — Song of peace

30. «Батарейки ltd» — You for me

31. КейСи (Екатерина Смольская) — Chili Pepper 

32. Absolem Cloud — It’s ok

33. Ян Ярош — Fire 

34. Июль (Юлия Коренюк) — Every Hour

35. Жанет — Flying

36. Алена Горбачева — Moments of love 

37. Анастасия Развадовская — Hello

38. Мария Деменкова — Shake

39. NEZABUDKI — Paradise

40. PROвокация — Suddenly

41. Alena Grand & Pasha Pashkevich — Can you feel

42. Юлия Глебова & Час Speak — «Пайдзем са мной»

43. CHAKRAS — La-ley-la

44. Tani Faredo (Татьяна Песковец) — Travel lifestyle

45. Полина Красновская — «Импульс тока»

46. PAVLONI (Юлия Павловская) — Stones of My Sovl

47. Алексей Шкрабо — Don't Fear 

48. Jenifer (Евгения Щетинина) — Making our universe

49. Анастасия Вахомчик (Малашкевич) — Invisible

 

Сюжет: «Евровидение-2020»
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