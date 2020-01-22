Названы все претенденты на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси

Прослушивание претендентов на участие в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2020» состоится 27 января.
Фото tvr.by
Фокус-группе предстоит прослушать 49 композиций. Живое прослушивание пройдет в самой большой студии Белтелерадиокомпании — «600 метров». Сайт www.tvr.by будет вести трансляцию. Начало в 12:00.
По итогам прослушивания будут названы до 12 участников финала. Число финалистов может быть изменено организатором самостоятельно или по предложению членов фокус-группы.
Всего для участия в национальном отборе на «Евровидение-2020» в адрес Белтелерадиокомпании поступило 95 заявок, около 30 из них — от иностранных исполнителей, которые, согласно Положению о конкурсе, не могут представлять Беларусь.
Кто претендует на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси
1. ELEN (Елена Благодир) — Broken
2. Natali Domini (Наталья Ломако) — I Believe
3. Вероника Цубикова — True to myself
4. PAULINN (Полина Тимохина) — «Разгадай»
5. Анастасия Гламозда — Burning again
6. Виталий Воронко — Listen to your Heart
7. Екатерина Денис — «Твой новы дзень»
8. Parade of Planets — Pour lui
9. Serge Berkov (Сергей Митрюшин) — I Fell in Love With the Devil
10. Katrin Leoni (Екатерина Габриневская) — «Ближе»