В Литве задержаны машинисты грузового поезда из Беларуси

Два машиниста грузового поезда из Беларуси задержаны 21 января в Литве. Их подозревают в контрабанде сигарет.

Как сообщает Государственная пограничная служба Литвы, 32- и 34-летние белорусы были задержаны на железнодорожной станции Вайдотай. В своем локомотиве они контрабандой провезли несколько тысяч пачек сигарет.

В условленном месте они выгрузили сигареты, которые затем были подобраны двумя жителями Вильнюса на автомобиле «Ауди А6».

Пограничники вели наблюдение за этим автомобилем, так как имели оперативную информацию, что на этом транспортном средстве могут перевозиться контрабандные сигареты.

Автомобиль был остановлен, в его багажнике обнаружено 2600 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Начато досудебное расследование. Локомотив и грузовые вагоны оставались на станции Вайдотай до прибытия из Беларуси других машинистов.