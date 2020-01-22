Госсекретарь США приедет в Беларусь 1 февраля

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Визит в Минск госсекретаря США Майка Помпео планируется 1 февраля, сообщил БелаПАН заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

Первоначально Помпео планировал посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр с 3 по 7 января. Планировалось, что в Минске госсекретарь обсудит с Александром Лукашенко «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений и обмен послами», а с министром иностранных дел Владимиром Макеем — темы прав человека, экономического сотрудничества, региональной и международной безопасности.

1 января стало известно, что сроки визита переносятся «из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы продолжить наблюдение за развитием ситуации в Ираке и обеспечением безопасности американцев на Ближнем Востоке».

«Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, он с нетерпением ожидает этого визита», — сообщила пресс-служба Госдепартамента.

 
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Тэги: Беларусь-США Персона: Андрей Шупляк Майк Помпео

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