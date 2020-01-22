У национального аэропорта «Минск» будет новый директор
Дмитрий Меликян покинул пост директора национального аэропорта «Минск». Как сообщается, он ушел «по соглашению сторон».
Как стало известно БелаПАН, «21 января был его последний день в должности директора».
«На посту он был с 2005 года. Исполнение обязанностей директора возложено на Вячеслава Хоронеко, который ранее был заместителем директора и уже имеет опыт в качестве директора предприятия», — добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, по итогам работы за 2019 год национальный аэропорт Минск обслужил 5.101.766 пассажиров, что на 12,5% больше по сравнению с результатами 2018 года. Для сравнения: в 2018 году по отношению к предыдущему аэропорт прибавил 10,3% по количеству обслуженных пассажиров — всего 4,5 млн человек. Число обслуженных авиарейсов в 2019 году составило 28.417, что на 8,9% превысило результаты работы 2018 года.