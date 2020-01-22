У национального аэропорта «Минск» будет новый директор

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Дмитрий Меликян покинул пост директора национального аэропорта «Минск». Как сообщается, он ушел «по соглашению сторон».

Как стало известно БелаПАН, «21 января был его последний день в должности директора».

«На посту он был с 2005 года. Исполнение обязанностей директора возложено на Вячеслава Хоронеко, который ранее был заместителем директора и уже имеет опыт в качестве директора предприятия», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, по итогам работы за 2019 год национальный аэропорт Минск обслужил 5.101.766 пассажиров, что на 12,5% больше по сравнению с результатами 2018 года. Для сравнения: в 2018 году по отношению к предыдущему аэропорт прибавил 10,3% по количеству обслуженных пассажиров — всего 4,5 млн человек. Число обслуженных авиарейсов в 2019 году составило 28.417, что на 8,9% превысило результаты работы 2018 года.
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Тэги: аэропорт Минск Персона: Дмитрий Меликян Вячеслав Хоронеко

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