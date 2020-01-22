На улице Володарского погиб рабочий — строительная люлька сорвалась с 14-го этажа
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Утром 22 января в центре Минска погиб рабочий.
Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 10:40 на улице Володарского — с высоты 14-го этажа сорвалась подвесная монтажная люлька, в которой находился 49-летний рабочий одной из строительных организаций.
В результате полученных при падении травм мужчина скончался на месте.
Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сообщает Следственный комитет.
В здании по улице Володарского, 2а, где велись ремонтные работы, расположены одно из управлений Госкомитета судебных экспертиз и Информационный центр МВД.