На улице Володарского погиб рабочий — строительная люлька сорвалась с 14-го этажа

Утром 22 января в центре Минска погиб рабочий.

Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 10:40 на улице Володарского — с высоты 14-го этажа сорвалась подвесная монтажная люлька, в которой находился 49-летний рабочий одной из строительных организаций.

В результате полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сообщает Следственный комитет.

В здании по улице Володарского, 2а, где велись ремонтные работы, расположены одно из управлений Госкомитета судебных экспертиз и Информационный центр МВД.