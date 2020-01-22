Лукашенко продлил налоговую льготу ряду РНПЦ

Решением Александра Лукашенко ряд республиканских научно-практических центров освобождены от уплаты налога на прибыль.

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Как отмечает пресс-служба главы государства, в соответствии с новым указом, предоставление льготы по налогу на прибыль продлевается до 31 декабря 2022 года.

Под действие указа подпадают республиканские научно-практические центры, подчиненные Минздраву и финансируемые за счет средств госбюджета, а также минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Как сказано в сообщении пресс-службы президента, эти центры являются «головными организациями в структуре оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи населению Беларуси, вносят существенный вклад в снижение заболеваемости и смертности, развитие науки и информатизацию здравоохранения».

Отмечается, что сохранение налоговой льготы «позволит и дальше укреплять материально-техническую базу республиканских научно-практических центров, своевременно обновлять медицинское оборудование, развивать наукоемкие медицинские технологии, даст возможность поддерживать качество медицинских услуг на высоком уровне».