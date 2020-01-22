Директора и продавца минского обувного магазина поймали на кражах

Во время инвентаризации в магазине обнаружилась недостача на 3700 рублей и 14 пар обуви.

По информации пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, крупную сумму из кассы забрал 34-летний заведующий магазином, который работает в должности с 2015 года. По версии следствия, он взял восемь пар обуви на 2250 рублей. Сам он объяснил, что делал это, чтобы погасить кредит на машину.

Еще шесть пар обуви на 880 рублей взяла себе продавец магазина. Женщина объяснила, что обувь брала для себя, своей мамы и дочери.