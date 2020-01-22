Виктор Лукашенко и Томас Бах провели переговоры в Лозанне

Официальная встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси с президентом Международного олимпийского комитета состоялась 21 января.

Фото: НОК Беларуси

По сообщению пресс-службы белорусского НОК, Виктор Лукашенко отметил роль Международного олимпийского комитета в поддержке мирового спорта. Оба руководителя уже встречались ранее на мероприятиях II Европейских игр 2019 года в Минске, на полях 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Польше и выразили готовность к расширению взаимодействия.

Лукашенко заверил, что наша страна готова рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК.

«Беларусь много внимания уделяет спорту. Вы провели в прошлом году один из самых масштабных спортивных форумов — II Европейские игры. Лично присутствовал на некоторых спортивных мероприятиях и торжественной церемонии закрытия. Белорусская сторона блестяще справилась с проведением Игр. Уверен, и III зимние юношеские Олимпийские игры подарят юным белорусам много положительных эмоций», — отметил Бах.